Uominiedonnenews.it - Tutto Quello Che Ho, Con Vanessa Incontrada: Anticipazioni Trama E Cast!

Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)torna protagonista su Canale 5 conche ho, un’avvincente fiction drammatica che racconta la ricerca disperata di una madre per scoprire la verità sulla morte della figlia.torna protagonista della scena televisiva italiana conche ho, una nuova fiction prodotta da Mari Film per Mediaset. Questa serie drammatica, suddivisa in quattro prime serate su Canale 5, mescola thriller e sentimenti, offrendo una storia intensa di dolore e ricerca della verità.La storia ruota attorno a Lavinia (interpretata da), un’avvocata di Livorno sposata con Matteo (Marco Bonini), un poliziotto. La coppia conduce una vita tranquilla con la loro figlia diciottenne, Camilla (Margherita Attorre), fino a quando una terribile tragedia sconvolge