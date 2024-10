Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-10-2024 ore 10:30

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità circolazione con le consolari cassa salari e Flaminia code sulla A24 sulla tangenziale est e rallentamenti sull’Aurelia rallentamenti in via Nomentana in via Appia all’altezza di piazza in via Prenestina a Casal Bruciato in via Alberto Bergamini chiuso il sottopasso di via Fiorentini per il manto stradale danneggiatoToday code sulla Colombo e la Pontina cantieri in Viale Rossini all’altezza di via Mercadante sono deviate le linee di bus e nell’ambito della realizzazione della nuova Piazza dei Cinquecento e della viabilità della zona da questa sera alle 22 sarà chiusa via delle Terme di Diocleziano il bus e saranno deviati sulla nuova corsia preferenziale realizza in Viale Luigi Einaudi la fermata di via delle Terme di Diocleziano viene disattivata In collaborazione con Luce Verde infomobilità