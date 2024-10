Torino | Zapata sarà operato al ginocchio martedì a Lione

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Duvanalnella giornata di15 ottobre. L’intervento chirurgicoeffettuato nella città di, in Francia, eseguito dal dottor Bertrand Cottet-Sonnery, lo stesso che si è occupato di Bremer ieri. L’attaccante del, vittima di un grave infortunio alcon lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale nel corso della partita contro l’Inter nella quale aveva anche segnato, starà fuori per tutta la stagione in corso epronto per la prossima preparazione estiva.alSportFace.