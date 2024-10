Ilnapolista.it - Spalletti: «L’assenza di Politano? Lo continuiamo a seguire, sappiamo anche cose che da fuori non sapete»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ct della Nazionale italiana, Luciano, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Belgio di Nations League, domani alle 21. La conferenza diSu Calafiori: «È bravo a farsi trovare al punto giustose fa gli stessi metri degli altri. Questa personalità poi lo ha aiutato, si è preso responsabilità importanti. Ha maturitàse è giovane, si è fatto molte esperienzesu quelli che sono altri settori del campo e questo lo completa. È sempre bene avere un ordine di squadra e un equilibrio, deve fare bene quello che gli compete, poi può aggiungere qualcosa». Domani serve più un giocatore come Pellegrini o Raspadori come seconda punta?: «Cambia poco, in quella posizione abbiamo giocatori che sanno relazionarsi con la squadra.