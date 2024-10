Sophie di Edimburgo splende a Malta con un look dal sapore estivo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sophie di Edimburgo è uno degli esponenti più in vista della casa reale inglese. La Duchessa di Edimburgo, infatti, riveste un ruolo sempre più importante all’interno della monarchia, soprattutto da quando Kate Middleton ha dovuto diminuire la sua presenza in prima linea negli impegni reali, a causa del tumore che l’ha colpito. La moglie di Edoardo di Edimburgo è, quindi, sempre più in prima linea negli impegni ufficiali della Corona, dimostrando, in ogni occasione, grande classe e gusto nel vestire. Anche in occasione della visita ufficiale a Malta, la cognata di Re Carlo III ha mostrato tutto il suo charme con un outfit dall’allure estiva, che illuminava la sua figura. Sophie di Edimburgo, il look lucente a Malta Secondo fonti vicini alla famiglia reale, Sophie di Edimburgo ha saputo ritagliarsi un posto speciale nel cuore degli ultimi due sovrani d’Inghilterra. Dilei.it - Sophie di Edimburgo splende a Malta con un look dal sapore estivo Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)diè uno degli esponenti più in vista della casa reale inglese. La Duchessa di, infatti, riveste un ruolo sempre più importante all’interno della monarchia, soprattutto da quando Kate Middleton ha dovuto diminuire la sua presenza in prima linea negli impegni reali, a causa del tumore che l’ha colpito. La moglie di Edoardo diè, quindi, sempre più in prima linea negli impegni ufficiali della Corona, dimostrando, in ogni occasione, grande classe e gusto nel vestire. Anche in occasione della visita ufficiale a, la cognata di Re Carlo III ha mostrato tutto il suo charme con un outfit dall’allure estiva, che illuminava la sua figura.di, illucente aSecondo fonti vicini alla famiglia reale,diha saputo ritagliarsi un posto speciale nel cuore degli ultimi due sovrani d’Inghilterra.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sophie di Edimburgo dice addio a diamanti e pietre preziose : la sua nuova collana è fatta coi fagioli - La Duchessa Sophie di Edimburgo sembra essere destinata a diventare la nuova icona fashion della Royal Family. Per la recente visita al Brooklands Motor Museum nel Surrey ha detto addio a diamanti e pietre preziose, ha puntato tutto su una collana fatta coi fagioli: ecco tutti i dettagli del ... (Fanpage.it)

Sophie di Edimburgo in coat-dress rosa e verde - mai così chic - Nell’aria pungente tipica del posto, Sophie di Edimburgo ha rubato la scena ai Picton Barracks. Sotto un cielo autunnale, Sophie non ha perso occasione per far sorridere un soldato, togliendogli un ragno dalla camicia con un gesto tanto spontaneo quanto inaspettato. Gli accessori scelti da ... (Dilei.it)

Carlo - Sophie di Edimburgo è la nuova favorita del Re. E sta facendo carriera - Il patrocinio della Duchessa continuerà la tradizione del sostegno reale, in seguito a Sua Maestà la Regina Elisabetta II che è stata patrona dal 1953”. La Duchessa è stata un’appassionata sostenitrice del Girlguiding per molti anni da quando ha assunto il ruolo di presidente dalla Principessa ... (Dilei.it)

Sophie di Edimburgo : il viaggio ufficiale in Tanzania - Lì ha osservato da vicino il lavoro di collaborazione tra il Tanzania Agricultural Research Institute, l’Alliance of Bioversity International e il CIAT. AnsaAl termine della prima giornata, inoltre, è stata ospite d’onore a un ricevimento per professionisti della salute. In particolare, i suoi ... (Velvetmag.it)

Nell’applaudire a lungo le cicliste vittoriose del Team GB - Sophie Wessex ha rivelato un accessorio che a prima vista si addice poco a un’autorevole duchessa di Edimburgo... - Glielo hanno regalato i suoi nipotini (ne ha cinque suoi, dai figli Tom e Laura, e altri cinque acquisiti da William e Harry)? Oppure lo stesso Carlo? La regina Camilla visita le insole della Manica, 16 luglio 2024 (Getty Images) Leggi anche ... (Iodonna.it)