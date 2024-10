Sonia Bruganelli svela perché si è seduta a terra dopo l’esibizione e mostra il referto medico: costola rotta, Ballando con le Stelle a rischio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sonia Bruganelli svela un infortunio choc a Ballando con le Stelle: scopri cos’è successo dietro le quinte e la sua dura reazione alle critiche. L'articolo Sonia Bruganelli svela perché si è seduta a terra dopo l’esibizione e mostra il referto medico: costola rotta, Ballando con le Stelle a rischio proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Sonia Bruganelli svela perché si è seduta a terra dopo l’esibizione e mostra il referto medico: costola rotta, Ballando con le Stelle a rischio Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024)un infortunio choc acon le: scopri cos’è successo dietro le quinte e la sua dura reazione alle critiche. L'articolosi èilcon leproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Figlio Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli svela trauma : reazione genitori - A rendere questo momento ancora più doloroso per Davide, poi, fu la scomparsa di suo nonno, a cui lui era profondamente legato. La reazione di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis Davide ha raccontato di aver avuto altre ricadute. Tutto questo per raccontare quello che è stato il problema principale ... (Tvpertutti.it)

Ballando con le stelle - Sonia Bruganelli svela : “Io e Angelo abbiamo chiesto di non ballare insieme” - Abbiamo chiesto di non ballare in coppia per mille motivi e devo dire che con il mio maestro, Carlo Aloia, mi trovo benissimo. Tra le varie cose ha detto: “Sono uscita dalla mia comfort zone, sarebbe stato divertente fare il giudice a Ballando con le stelle, ma non avrebbe rappresentato un ... (Bollicinevip.com)

Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle svela se teme il giudizio di Selvaggia Lucarelli - . Sonia Bruganelli è ufficialmente tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Tuttavia, la sua partecipazione ha già fatto parlare per una decisione inaspettata: l’imprenditrice e produttrice ha scelto di non ballare con il suo compagno Angelo Madonia, noto ballerino ... (Blogtivvu.com)