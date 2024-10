Sinner, che show: mai visto niente del genere (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannik Sinner, lo spettacolo deve ancora iniziare, ma già si sa che sarà più scoppiettante del solito: novità assoluta, non era mai successo. Un mese. Manca un mese soltanto all’inizio dell’evento che sancisce, di fatto, la fine della stagione. Una stagione che, provate a dire il contrario, ha regalato ai tifosi azzurri talmente tante di quelle emozioni che potremmo definirci sazi. O quasi. Il primo Slam di Jannik Sinner, l’ascesa al trono del ranking Atp e, dulcis in fundo, il secondo Major nell’arco di una manciata di mesi. Mai la nostra immaginazione si sarebbe potuta spingere fino a questo punto, quello è poco ma sicuro. Jannik Sinner, il pensiero è già alle Atp Finals (AnsaFoto) – Ilveggente.itE non è finita qui, dicevamo. Di sogni da realizzare il campione altoatesino ne ha ancora un bel po’. Ilveggente.it - Sinner, che show: mai visto niente del genere Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannik, lo spettacolo deve ancora iniziare, ma già si sa che sarà più scoppiettante del solito: novità assoluta, non era mai successo. Un mese. Manca un mese soltanto all’inizio dell’evento che sancisce, di fatto, la fine della stagione. Una stagione che, provate a dire il contrario, ha regalato ai tifosi azzurri talmente tante di quelle emozioni che potremmo definirci sazi. O quasi. Il primo Slam di Jannik, l’ascesa al trono del ranking Atp e, dulcis in fundo, il secondo Major nell’arco di una manciata di mesi. Mai la nostra immaginazione si sarebbe potuta spingere fino a questo punto, quello è poco ma sicuro. Jannik, il pensiero è già alle Atp Finals (AnsaFoto) – Ilveggente.itE non è finita qui, dicevamo. Di sogni da realizzare il campione altoatesino ne ha ancora un bel po’.

Tennis : Caso Sinner. Wada ha tempo sino a fine mese per ricorso - Ruud difende l'azzurro: "Jannik ha fornito spiegazioni subito". "Non ci sono tanti atleti che riescono a offr . ROMA - "Sinner ha individuato subito una spiegazione per la sua positività, 15 giorni dopo il controllo anti-doping". Lo ha detto Casper Ruud in un'intervista alla tv pubblica norvegese Tv2. (Ilgiornaleditalia.it)