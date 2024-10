Si rompe una tubatura: grossa fuga di gas a Traversetolo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una grossa fuga di gas ha interessato il territorio del comune di Traversetolo nel pomeriggio del 9 ottobre.A causare la perdita sarebbe stata la rottura di una tubatura da parte di un escavatore, che stava effettuando alcuni lavori nei pressi del torrente Termina. Sul posto i vigili del Parmatoday.it - Si rompe una tubatura: grossa fuga di gas a Traversetolo Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unadi gas ha interessato il territorio del comune dinel pomeriggio del 9 ottobre.A causare la perdita sarebbe stata la rottura di unada parte di un escavatore, che stava effettuando alcuni lavori nei pressi del torrente Termina. Sul posto i vigili del

