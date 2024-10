Scuole chiuse a Lecco giovedì 10 ottobre per allerta rossa maltempo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Scuole chiuse a Lecco e provincia per maltempo nella giornata di giovedì 10 ottobre: la decisione della Prefettura. La Protezione civile ha diramato l'allerta rossa con livelli di criticità elevati per rischio idrogeologico e idraulico. Fanpage.it - Scuole chiuse a Lecco giovedì 10 ottobre per allerta rossa maltempo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)e provincia pernella giornata di10: la decisione della Prefettura. La Protezione civile ha diramato l'con livelli di criticità elevati per rischio idrogeologico e idraulico.

