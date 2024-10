Scomparsa di Greta Spreafico, dopo 2 anni c’è un altro indagato: è l’ex fidanzato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) C’è un altro indagato per la morte di Greta Spreafico, la 53enne di Erba Scomparsa a Porto Tolle, nel delta del Po, il 4 giugno del 2022; oltre a un amico della vittima, il giardiniere 58enne Andrea Tosi, gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati il fidanzato di Spreafico, Gabriele Lietti, che dovrà ora rispondere delle accuse di omicidio preterintenzionale, distruzione e occultamento di cadavere. La Procura di Rovigo, che aveva chiuso il caso nel novembre del 2023, lo ha riaperto lo scorso giugno in seguito a un’istanza presentata dalla famiglia Spreafico, assistita dall’avvocata Nunzia Barzan e dal criminalista Davide Barzan, il quale ha dichiarato a FanPage che, per loro, la Scomparsa e l’omicidio della donna “sono legati a un movente di tipo economico”. News.robadadonne.it - Scomparsa di Greta Spreafico, dopo 2 anni c’è un altro indagato: è l’ex fidanzato Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) C’è unper la morte di, la 53enne di Erbaa Porto Tolle, nel delta del Po, il 4 giugno del 2022; oltre a un amico della vittima, il giardiniere 58enne Andrea Tosi, gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati ildi, Gabriele Lietti, che dovrà ora rispondere delle accuse di omicidio preterintenzionale, distruzione e occultamento di cadavere. La Procura di Rovigo, che aveva chiuso il caso nel novembre del 2023, lo ha riaperto lo scorso giugno in seguito a un’istanza presentata dalla famiglia, assistita dall’avvocata Nunzia Barzan e dal criminalista Davide Barzan, il quale ha dichiarato a FanPage che, per loro, lae l’omicidio della donna “sono legati a un movente di tipo economico”.

Greta Spreafico scomparsa - l’eredità e l’ultimo viaggio per vendere la casa del nonno - Era stata quindi presa in considerazione la possibilità che la sua auto fosse finita sul fondale del Po, senza mai più riemergere. La casa del nonno In particolare, si trattava della vendita della casa del nonno, che sarebbe stata ceduta a un cugino per 80mila euro. 16 del mattino del 4 giugno. Le ultime immagini delle telecamere che consentivano di ricostruire il suo tragitto di quella notte, ... (Ilgiorno.it)

Greta Spreafico scomparsa - l’ex fidanzato indagato per omicidio. Il giallo del testamento - Il corpo della donna e la sua auto, una Kia Picanto, non sono mai stati ritrovati. Andrea Tosi, il giardiniere 58enne di Porto Tolle, l’ultimo che risultava avere visto Greta la sera tra il 3 e il 4 giugno di due anni fa, non è infatti l’unico indagato nell’inchiesta della Procura rodigina sulla sparizione della cantante. (Ilgiorno.it)

Scomparsa di Greta Spreafico : indagati l’ex fidanzato Gabriele Lietti e l’amico Andrea Tosi - Poi, il silenzio. L’archiviazione e poi la riapertura delle indagini Una storia giudiziaria che prosegue ormai da oltre due anni, senza ancora avere un colpevole. Rovigo, 8 ottobre 2024 – Una nuova e forse decisiva svolta sul caso di Greta Spreafico, la 53enne di Erba (Como) scomparsa il 4 giugno 2022 in località Cà Tiepolo a Porto Tolle (Rovigo). (Ilrestodelcarlino.it)