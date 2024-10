Lanazione.it - "Salviamo l’attività dei tartufai". Protesta in Regione e norme ritirate

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dall’Altotevere verso Perugia ieri mattina sono partiti una trentina di: l’appuntamento era alle 9,30 sotto la sede delladove ad attenderli c’erano delegazioni da ogni parte dell’Umbria. Nelle pareti della sede di palazzo Cesaroni alcuni cartelli di, tutti a difesa della libera cerca. L’obiettivo dei manifestanti era uno solo: tutelare la cerca del tartufo e dei funghi e proprio adesso, in questa fase stagionale di raccolta dei preziosi prodotti del sottobosco, arrivano nuove garanzie. Di fronte allainfatti è stata la presidente dellaDonatella Tesei a scendere direttamente in mezzo al corteo per rassicurare iannunciando la retromarcia della maggioranza sugli emendamenti che erano stati presentati a fine settembre (dal consigliere Fora) e approvati in prima commissione.