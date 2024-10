Omicidio Denis Bergamini, la sorella Donata: “Dopo la condanna, consiglio a Isabella Internò di parlare” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Donata Bergamini, sorella di Denis, il calciatore del Cosenza trovato morto nel 1989 lungo la statale 106, è stata ospite della trasmissione 'Chi l'ha visto?'. Pochi giorni fa è arrivata la condanna a 16 anni per Omicidio in concorso con ignoti per l'ex fidanzata del giocatore, Isabella Internò. "Lei non parla con nessuno, ma io le consiglierei di farlo. Troppi hanno detto il falso ma avevamo ragione noi", ha detto Bergamini. Fanpage.it - Omicidio Denis Bergamini, la sorella Donata: “Dopo la condanna, consiglio a Isabella Internò di parlare” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)di, il calciatore del Cosenza trovato morto nel 1989 lungo la statale 106, è stata ospite della trasmissione 'Chi l'ha visto?'. Pochi giorni fa è arrivata laa 16 anni perin concorso con ignoti per l'ex fidanzata del giocatore,. "Lei non parla con nessuno, ma io le consiglierei di farlo. Troppi hanno detto il falso ma avevamo ragione noi", ha detto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio Denis Bergamini - la sorella Donata : “Dopo la condanna - consiglio a Isabella Internò di parlare” - "Lei non parla con nessuno, ma io le consiglierei di farlo. Continua a leggere . Donata Bergamini, sorella di Denis, il calciatore del Cosenza trovato morto nel 1989 lungo la statale 106, è stata ospite della trasmissione 'Chi l'ha visto?'. Pochi giorni fa è arrivata la condanna a 16 anni per omicidio in concorso con ignoti per l'ex fidanzata del giocatore, Isabella Internò. (Fanpage.it)

La storia di Denis Bergamini - dall’omicidio alla condanna dell’ex fidanzata Isabella Internò - Il ritrovamento del cadavere dell'ex calciatore del Cosenza, il 18 novembre 1989 lungo la statale 106, inizialmente era stato considerato suicidio. Dopo quasi 35 anni la riapertura delle indagini e il processo hanno portato alla condanna dell'ex fidanzata per omicidio volontario.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Omicidio Denis Bergamini - l’ex fidanzata è stata condannata a 16 anni di carcere : la sentenza della Corte d’Assise di Cosenza - Secondo l’accusa il delitto sarebbe da ricondursi a una motivazione di natura passionale; secondo i magistrati l’omicidio del calciatore del Cosenza sarebbe avvenuto al fine di salvaguardare l’onore di Isabella Internò per il mancato matrimonio, in seguito a un’interruzione di gravidanza da parte della stessa. (Metropolitanmagazine.it)

Omicidio Denis Bergamini - l’ex fidanzata è stata condannata a 16 anni di carcere : La sentenza della Corte d’Assise di Cosenza - Lo giuro davanti a Dio. Denis Bergamini, per l’accusa, sarebbe stato soffocato e solo in un secondo momento adagiato sull’asfalto per poi simulare un investimento. La Procura di Castrovillari ha chiesto la condanna della Internò a 23 anni oltre al riconoscimento delle aggravanti per premeditazione. L’avvocato Fabio Anselmo legale della famiglia Bergamini, come riportato dall’AdnKronos, ... (Metropolitanmagazine.it)

Denis Bergamini - l’ex fidanzata Isabella Internò condannata a 16 anni per omicidio - Prima della sentenza Internò ha commentato: «Dio è l’unico testimone che non ho». Inoltre scarpe, catenina e orologio di Bergamini erano stati recuperati pressoché intatti. I giudici della Corte d’assise di Cosenza hanno inflitto una condanna a 16 anni di reclusione per Isabella Internò, ritenuta responsabile di omicidio in concorso con ignoti per la morte dell’ex fidanzato, il calciatore del ... (Lettera43.it)