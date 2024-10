Notizie dal Parco dei Castelli Romani. Contrasto all’abbandono dei rifiuti: la prima tappa dell’iniziativa a Nemi. Congresso sulle orchidee spontanee a Vallepietra (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cronache Cittadine Nemi – Buona la prima per il progetto di cittadinanza attiva, il piano di Contrasto all’abbandono dei rifiuti nelle aree L'articolo Notizie dal Parco dei Castelli Romani. Contrasto all’abbandono dei rifiuti: la prima tappa dell’iniziativa a Nemi. Congresso sulle orchidee spontanee a Vallepietra Cronache Cittadine. Cronachecittadine.it - Notizie dal Parco dei Castelli Romani. Contrasto all’abbandono dei rifiuti: la prima tappa dell’iniziativa a Nemi. Congresso sulle orchidee spontanee a Vallepietra Leggi tutta la notizia su Cronachecittadine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cronache Cittadine– Buona laper il progetto di cittadinanza attiva, il piano dideinelle aree L'articolodaldeidei: laCronache Cittadine.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Contrasto all’abbandono dei rifiuti e all’errato conferimento : ecco le guardie ambientali - Prendono servizio le guardie ambientali incaricate dal Comune di Latina. La convezione era stata firmata a inizio giugno e oggi, domenica 15 settembre, come annunciato dall’amministrazione, hanno iniziato la loro attività nel capoluogo. Quello delle guardie ambientali è stato un tema "caldo"... (Latinatoday.it)

Calvizzano - prosegue l’azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti - “Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti – spiega il sindaco Giacomo Pirozzi – nonostante l’accresciuta attenzione da parte della popolazione, continua a manifestarsi in tutta la sua gravità. Proprio in questo specifico ambito è stato sanzionato un cittadino per errato conferimento dei rifiuti, un altro è stato ‘beccato’ dalle foto trappole mentre abbandonava rifiuti, altri 3 invece, sempre per ... (Anteprima24.it)

Fiumicino - lotta all’abbandono dei rifiuti : intensificate le azioni di contrasto - it è su GOOGLE NEWS. ilfaroonline. . “Abbiamo pianificato una serie di misure straordinarie, tra cui la nomina di ispettori ambientali, incaricati di monitorare il territorio e di elevare sanzioni per le violazioni in materia di igiene urbana. È stato inoltre stilato un cronoprogramma per definire l’iter e le priorità delle attività di contrasto, con verifiche periodiche, ogni 15 giorni, al ... (Ilfaroonline.it)