Romadailynews.it - Nobel Chimica a Baker, Hassabis e Jumper: studi struttura proteine

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il2024 per lava aper i lorosulladelle. Premiate le ricerche sullae la progettazione delle, molecole fondamentali per la vita di ogni organismo vivente. Il premio è stato assegnato per metà a David“per la progettazione computazionale delle”, e per l’altra metà congiuntamente a Demise John M.“per la previsione delladelle”. “è riuscito nell’impresa quasi impossibile di costruire tipi di??completamente nuovi”, recita la motivazione per la quale è stato conferito il. “Demise John–continua – hanno sviluppato un modello di intelligenza artificiale per risolvere un problema vecchio di 50 anni: prevedere le strutture complesse delle. Queste scoperte hanno un potenziale enorme”.