Netanyahu: il Libano potrebbe andare incontro a “distruzione come Gaza” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che il Libano potrebbe andare incontro a “distruzione come Gaza” se il suo popolo non libererà il Paese da Hezbollah. Netanyahu: il Libano verrà distrutto se non si libera di Hezbollah Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avvertito che il Libano potrebbe affrontare distruzione e sofferenza Periodicodaily.com - Netanyahu: il Libano potrebbe andare incontro a “distruzione come Gaza” Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il primo ministro israeliano Benjaminha affermato che ila “” se il suo popolo non libererà il Paese da Hezbollah.: ilverrà distrutto se non si libera di Hezbollah Il primo ministro israeliano Benjaminha avvertito che ilaffrontaree sofferenza

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele - Libano ancora sotto attacco. Oggi Biden parlerà con Netanyahu - "Il 1° ottobre, il regime iraniano ha lanciato quasi 200 missili balistici contro Israele. Giallo su morte Safieddine "L'Iran, principale sponsor del terrorismo a livello mondiale, deve essere fermato prima che sia troppo tardi". Così Israele in un post su X. Il premier israeliano avverte: "Libano ... (Sbircialanotizia.it)

Il Libano “finirà come Gaza” - dice Netanyahu. Ma l’IDF smentisce la morte di Safieddine “non sappiamo se è morto” - . Il Pentagono annuncia che è stata rinviata la visita di Gallant, oggi prevista telefonata tra Biden e Netanyahu. L’Idf ordina l’evacuazione dell’ospedale di Gaza nord entro 24 ore. Il Libano finirà come Gaza, lo afferma Netanyhau Israele ha inoltre continuato ad allargare l’operazione di ... (Metropolitanmagazine.it)

Israele - manovre in Libano. Netanyahu : eliminato il successore di Nasrallah - Secondo Axios il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, avrebbe chiesto al ministro israeliano degli Affari strategici, Ron Dermer, “chiarezza e trasparenza” sui piani di rappresaglia, perché avranno implicazioni sulle forze e gli interessi americani nella regione. ... (Iltempo.it)

Netanyahu avverte il Libano - rischio distruzione come Gaza - "Avete l'opportunità di salvare il Libano prima che cada nell'abisso di una lunga guerra che porterà alla distruzione e alla sofferenza, come vediamo a Gaza. Non deve essere così". E' un passaggio del discorso del premier israeliano Benyamin Netanyahu al popolo libanese. (Quotidiano.net)

Libano - gli Stati Uniti gettano la spugna e si rassegnano al fatto che Israele colpirà l’Iran : “Impossibile convincere Netanyahu a trattare e fermare le ostilità” - L'articolo Libano, gli Stati Uniti gettano la spugna e si rassegnano al fatto che Israele colpirà l’Iran: “Impossibile convincere Netanyahu a trattare e fermare le ostilità” sembra essere il primo su LA NOTIZIA. Dopo l’euforia immotivata su un possibile accordo per il cessate il fuoco in Libano ... (Lanotiziagiornale.it)