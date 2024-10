Medioriente, l’impatto sui rating e l’ipotesi di maggiori rischi per l’area (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La guerra in Medioriente ha sinora avuto impatti limitati ai rating dei Paesi coinvolti nel conflitto – Israele e Libano – al di là delle ingenti perdite umane e degli impatti economici non indifferenti, ma esistono rischi a carattere regionale che potrebbero portare ad un peggioramento dei parametri di credito della regione. E’ quanto stima S&P Global ratings in un rapporto dedicato ai Paesi coinvolti nella guerra in Medioriente. Il rating su Israele è attualmente due gradini al di sotto del livello del 7 ottobre 2023, riflettendo aspettative fiscali e di crescita più deboli fino al 2025, nonché rischi per la sicurezza significativamente aumentati. Quanto al Libano, sebbene rimanga in default, si ritiene che anche le sue prospettive economiche e di ripresa si siano indebolite. Quifinanza.it - Medioriente, l’impatto sui rating e l’ipotesi di maggiori rischi per l’area Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La guerra inha sinora avuto impatti limitati aidei Paesi coinvolti nel conflitto – Israele e Libano – al di là delle ingenti perdite umane e degli impatti economici non indifferenti, ma esistonoa carattere regionale che potrebbero portare ad un peggioramento dei parametri di credito della regione. E’ quanto stima S&P Globals in un rapporto dedicato ai Paesi coinvolti nella guerra in. Ilsu Israele è attualmente due gradini al di sotto del livello del 7 ottobre 2023, riflettendo aspettative fiscali e di crescita più deboli fino al 2025, nonchéper la sicurezza significativamente aumentati. Quanto al Libano, sebbene rimanga in default, si ritiene che anche le sue prospettive economiche e di ripresa si siano indebolite.

