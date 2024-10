MedFilm Festival 2024: La 30ª Edizione del Festival del Cinema del Mediterraneo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il MedFilm Festival torna a Roma dal 7 al 17 novembre 2024 per festeggiare la sua 30ª Edizione, un traguardo storico per la manifestazione Cinematografica più longeva della Capitale dedicata alle culture del Mediterraneo. Fondato e diretto da Ginella Vocca, il MedFilm Festival è l’unico evento in Italia interamente focalizzato sulle Cinematografie e le culture dei paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo, promuovendo un dialogo culturale e sociale attraverso il Cinema. Dailyshowmagazine.com - MedFilm Festival 2024: La 30ª Edizione del Festival del Cinema del Mediterraneo Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Iltorna a Roma dal 7 al 17 novembreper festeggiare la sua 30ª, un traguardo storico per la manifestazionetografica più longeva della Capitale dedicata alle culture del. Fondato e diretto da Ginella Vocca, ilè l’unico evento in Italia interamente focalizzato sulletografie e le culture dei paesi che si affacciano sul Mar, promuovendo un dialogo culturale e sociale attraverso il

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MedFilm Festival - nuova edizione per il festival del cinema del Mediterraneo che festeggia quest’anno il suo trentennale - Sono trenta gli anni di presenza e programmazione continuativa dell’unico festival in Italia dedicato alle cinematografie del Mediteranneo, fondato e diretto da Ginella Vocca, a riprova dell’attualità e centralità di un’idea positiva di Mediterraneo e delle culture che su di esso si affacciano e ... (Ilgiornaleditalia.it)

MedFilm Festival - la 30° edizione dal 7 al 17 novembre a Roma - MEDFILM FESTIVAL 2024 30a edizione 7/17 novembre Nuova edizione per il festival del cinema del Mediterraneo che festeggia quest’anno il suo trentennale A novembre si riaccendono le luci del MedFilm Festival, il festival del cinema del Mediterraneo, la più longeva manifestazione cinematografica ... (Romadailynews.it)

MedFilm Festival in Marocco. Da oggi al 30 settembre a Rabat e dal 2 al 5 ottobre a Tangeri - ambrabat. Ad assegnare le borse ai migliori tre corti è la giuria composta da Tarek Ben Abdallah, Esmeralda Calabria e Gianfranco Pannone. La selezione dei 20 film proposti quest’anno è cura dei programmer Alessandro Zoppo e Martina Zigiotti sotto la direzione artistica di Ginella Vocca. esteri. ... (Romadailynews.it)

MedFilm Festival – Il cinema del Mediterraneo sbarca ad Eboli - Il festival più antico della Capitale, vetrina essenziale per il cinema del Mediterraneo ed evento unico per promuovere la diversità come valore e l’innovazione stilistica, entra a far parte del ricco programma estivo di Eboli Cult, ambizioso progetto culturale del Comune campano dedicato a storia, ... (Dailyshowmagazine.com)

MedFilm Festival – Il cinema del Mediterraneo sbarca ad Eboli da oggi all'8 agosto - Il festival più antico della Capitale, vetrina essenziale per il cinema del Mediterraneo ed evento unico per promuovere la diversità come valore e l'innovazione stilistica, entra a far parte del ricco programma estivo di Eboli Cult, ambizioso progetto culturale del Comune campano dedicato a storia, ... (Movieplayer.it)