Lago di Como il boom di turisti vale un miliardo e mezzo di euro

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Più di due milioni di presenze e oltre 5 milioni edi pernottamenti. Sono i numeri deie del turismo in provincia di Lecco e in provincia di. Sono in crescita complessivamente del 20% rispetto al 2019, del 40% solo sulla sponda lecchese. Valgono nel complesso, undi. Insieme, l’area Lariana, tra Comasco e Lecchese, è quella che incide di più in termini di valore aggiunto e incidenza del sistemaco e culturale: supera anche Milano. Andrebbero declinati soprattutto in tedesco, americano, francese, inglese, perché la maggior parte degli arrivi sono appunto soprattutto da Germania, Stati Uniti, Francia, Regno Unito e poi Svizzera soprattutto ae Polonia a Lecco: da soli rappresentano il 60% di quanti optano per un soggiorno soprattutto sul