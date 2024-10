Nerdpool.it - La trilogia originale di S.T.A.L.K.E.R. uscirà su Switch prima del previsto

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ladi S.T.A.L.K.E.R., che comprende Shadow of Chornobyl (2007), Clear Sky (2008) e Call of Prypiat (2009),su Nintendoil 31 ottobre, leggermente in anticipo rispetto alla finestra di uscita inizialmente prevista per novembre. Queste versioni dei giochi classici sono completamente ottimizzate per Nintendo, tra cui, ma non solo, il sistema di tiro adattato con mira giroscopica, l’interfaccia e i controlli touch, la grafica raffinata e il supporto completo della modalità portatile e televisiva. Grazie a queste modifiche, l’esperienza nella Zona Anomala di Chornobyl sarà autentica per tutti i giocatori, sia per coloro che vogliono rinfrescarsi la memoria che per i nuovi cacciatori. L'articolo Ladi S.T.A.L.K.E.R.sudelproviene da NerdPool.