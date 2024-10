La storia dell’arbitra sospesa per un video compromettente “creato con l’intelligenza artificiale” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Calcio turco dentro lo scandalo all'indomani della diffusione di un video a luci rosse che riprenderebbe l'osservatore arbitrale Orhan Erdemin e l'arbitra Elif Karaarslan: entrambi subito sospesi, rischiano la radiazione a vita. Ma il filmato potrebbe essere un clamoroso falso, creato con l'intelligenza artificiale: "immagini sfocate, un video creato con intenzioni malevole, appartenente a persone e situazioni diverse". Fanpage.it - La storia dell’arbitra sospesa per un video compromettente “creato con l’intelligenza artificiale” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Calcio turco dentro lo scandalo all'indomani della diffusione di una luci rosse che riprenderebbe l'osservatore arbitrale Orhan Erdemin e l'arbitra Elif Karaarslan: entrambi subito sospesi, rischiano la radiazione a vita. Ma il filmato potrebbe essere un clamoroso falso, creato con l'intelligenza artificiale: "immagini sfocate, uncreato con intenzioni malevole, appartenente a persone e situazioni diverse".

