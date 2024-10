Ilrestodelcarlino.it - Jazz e dintorni nel weekend di Bologna: gli eventi di 11, 12 e 13 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9– Non c’è nelun pantheon più prestigioso per la divulgazione dei suoni afroamericani dei club che dichiarano guerra alle mode scontate e ripetitive. Con un occhio di riguardo alla tradizione, senza trascurare le infinite declinazioni che questo genere musicale ispira. A fare scuola sono il Camera& Music Club e la Cantina Bentivoglio. In vicolo Alemagna dalle 22 venerdì e sabato è di scena Jamie Davis, una delle grandi vocidella sua generazione, nerissima, profonda, accompagnato da Bruno Cesselli (pianoforte), Nicola Barbon (contrabbasso) e Kenny Martin (batteria). Cantantepreferito di Clint Eastwood, “Grammy Award Winner and Two-Time Grammy Nominee” il leader del quartetto, abile nel mescolare lo swing con le canzoni pop attira non solo iofili, ma più in generale i melomani dal palato fine.