Oasport.it - Jasmine Paolini affronterà la Andreeva… più debole! Erika ha sconfitto la sorella Mirra

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)si è qualificata agli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Wuhan, debuttando in maniera brillante sul cemento della località cinese contro la padrona di casa Yuan Yue. La tennista italiana si è imposta in due set con grande naturalezza e si è così guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura in terra asiatica, dove ora se la dovrà vedere controAndreeva. Alla vigilia ci si aspettava un testa a testa conAndreeva, ma a sorpresa la russa più quotata ha perso contro lamaggiore. La 20enne numero 70 del ranking WTA si è infatti imposta per 6-3, 6-1 contro la 17enne numero 19 del mondo, stravolgendo il pronostico ed eliminando dal torneo un pezzo della sua famiglia.