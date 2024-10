Inzaghi in Procura: «Mai minacciato dal capo curva. Biglietti per Istanbul? Tipico dialogo tra curva e squadra» (Ansa) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Stamani è iniziato il giro di colloqui in Procura con Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter; l’obiettivo è chiarire i fatti che coinvolgono i tesserati nerazzurri nell’inchiesta sugli ultras di Inter e Milan. Inzaghi in Procura: «Mai minacciato dal capo curva» Secondo quanto riportato dall’Ansa: Inzaghi è stato sentito come persona informata sui fatti. Ha parlato di richieste arrivate dal capo curva, di interlocuzioni, precisando di non aver subito minacce, né di essersi sentito intimidito. In particolare, su un’intercettazione agli atti con Marco Ferdico, al vertice degli ultrà interisti, in cui quest’ultimo lo sollecitava a intervenire nei confronti del presidente Giuseppe Marotta per avere più Biglietti per la finale di Champions di Istanbul del 2023. Il tecnico nerazzurro era citato in un’intercettazione con Ferdico. Ilnapolista.it - Inzaghi in Procura: «Mai minacciato dal capo curva. Biglietti per Istanbul? Tipico dialogo tra curva e squadra» (Ansa) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Stamani è iniziato il giro di colloqui incon Simone, allenatore dell’Inter; l’obiettivo è chiarire i fatti che coinvolgono i tesserati nerazzurri nell’inchiesta sugli ultras di Inter e Milan.in: «Maidal» Secondo quanto riportato dall’è stato sentito come persona informata sui fatti. Ha parlato di richieste arrivate dal, di interlocuzioni, precisando di non aver subito minacce, né di essersi sentito intimidito. In particolare, su un’intercettazione agli atti con Marco Ferdico, al vertice degli ultrà interisti, in cui quest’ultimo lo sollecitava a intervenire nei confronti del presidente Giuseppe Marotta per avere piùper la finale di Champions didel 2023. Il tecnico nerazzurro era citato in un’intercettazione con Ferdico.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter - Inzaghi in Procura per l'inchiesta ultras : "Dal capo curva richieste e mai minacce" - è già terminata l`audizione dell`allenatore dell`Inter, Simone Inzaghi, in Procura a Milano nell`ambito dell`indagine `Doppia Curva` della... (Calciomercato.com)

'Ndrangheta in curva - ascoltato in Procura il tecnico dell'Inter Inzaghi - In particolare, Inzaghi è stato sentito sulla telefonata del 26 maggio 2023 che ha avuto con Marco Ferdico, uno dei boss della Curva Nord, a proposito della possibilità da parte. . . Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è stato sentito stamane in Procura a Milano come persona informata sui fatti a proposito dell’indagine "Doppia curva" , che coinvolge i capi ultras delle curve di Milan e Inter. (Gazzettadelsud.it)

Inchiesta ultras - Inzaghi atteso oggi in procura per quelle telefonate con Ferdico - Dovrebbe essere oggi il giorno di Simone Inzaghi, ascoltato in procura a Milano in relazione all'ipotesi di pressioni ricevute dal leader della Curva nord Marco Ferdico, attualmente in carcere, per quanto riguarda i biglietti per la finale di Champions League contro il Manchester City del giugno. (Milanotoday.it)