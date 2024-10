Ilgiorno.it - In Lombardia i prezzi delle case tornano a scendere

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ottobre 2024 – Per comprare casa inservono in media ancora 2.729 euro al metro quadro. Ma la buona notizia per chi sta cercando un’abitazione di proprietà è che la crescita deinel terzo trimestre si è fermata, frenando la corsa che aveva portato il mattone a un’impennata del 9% nell’ultimo anno. L’Osservatorio trimestrale sul residenziale lombardo realizzato da Immobiliare.it Insights, la società del gruppo di Immobiliare.it specializzata in analisi di mercato e data intelligence, parte da Milano. Milano Il capoluogo lombardo si conferma la città più cara in(e in Italia), con una richiesta media di 5.428 euro al metro quadrato. Il listino, però, è leggermente aggiornato al ribasso (-0,3% nell’ultimo trimestre) dopo l’aumento sia su base semestrale (+1,2%), sia su base annuale (+2,4%). Province Trend simili anche per Pavia (2.