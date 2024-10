Ilrestodelcarlino.it - In carrozzina sfila la vita, trionfi e moda: ecco Monia Bolognini

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bologna, 9 ottobre 2024 – In 44 anni, di vite,ne ha vissute tante: modella, campionessa italiana di scherma, impiegata all’ufficio tributi del Comune di San Lazzaro di Savena e anche scrittrice. Si potrebbe dire che se la mangia quasi a morsi, lanasce a Bologna, 44 anni fa, prematura, e questo la costringe all’uso dellafin da piccola. “Se non fossi così non sarei io - racconta -, poi dico sempre che sono stata fortunata. Ho la testa che funziona, riesco a parlare, sento, ho studiato, ho fatto le mie esperienze all’estero”. È fatta cosìnon si dà per vinta mai, riesce a trovare sempre il lato positivo. Lei si definisce semplicemente una‘multi-sfaccettature’. Dopo il liceo si iscrive al Dams e 24 anni va a Berlino, in Erasmus, senza dire niente ai suoi.