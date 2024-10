Il discorso di Zerbi ad Alena, prima allieva in sfida: “Potresti non avere il tempo che ti serve” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Alena è la prima allieva in sfida nella scuola di Amici 24. Rudy Zerbi, suo professore, l'ha convocata per capire quali fossero le motivazioni delle difficoltà. Fanpage.it - Il discorso di Zerbi ad Alena, prima allieva in sfida: “Potresti non avere il tempo che ti serve” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è lainnella scuola di Amici 24. Rudy, suo professore, l'ha convocata per capire quali fossero le motivazioni delle difficoltà.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

De Zerbi i calciatori veri li vuole : prima Rabiot - ora il Marsiglia tratta Pogba per gennaio - Con quale squadra ancora non si sa, visto che la Juve vuole rescindere per via del suo stipendio eccessivamente oneroso. “Il Marsiglia è in trattative avanzate con Pogba da diverse settimana per prenderlo a gennaio“. A The Athletic, l’entourage di Pogba ha spiegato che è ancora troppo presto per prendere una decisione. (Ilnapolista.it)

Il Marsiglia di De Zerbi fa davvero sul serio : con l’arrivo di Rabiot il PSG non è più strafavorito|Primapagina - 2024-09-17 13:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Cosa si sono messi in testa a Marsiglia ed in particolare all’Olympique? Cosa si sono messi in testa il presidente Pablo Longoria, il responsabile del mercato Mehdi Benatia e soprattutto Roberto De Zerbi, che dopo l’amara conclusione della sua esperienza al Brighton ha scelto probabilmente la sfida ... (Justcalcio.com)

Villa Genoese Zerbi per la prima volta tra le location del Reggio FilmFest - Riflettori accessi su Villa Genoese Zerbi, per la prima volta, location d’eccezione per uno degli eventi di punta dell’estate reggina, il Reggio FilmFest, giunto alla sua diciottesima edizione. "Quando ho deciso di riprendere in mano Villa Genoese Zerbi e restituirla alla città era proprio... (Reggiotoday.it)