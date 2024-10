Il campione di ginnastica Bartolini picchiato e rapinato sotto casa: Milano è una giungla (video) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano sempre più violenta e insicura: l’ultimo a farne le spese, il campione mondiale di ginnastica Nicola Bartolini. “Milano è una città raccapricciante, sono stato aggredito alle 20 sotto casa mia (per sfortuna del povero e sfigato ‘ladro’ anziché portarmi via il cellulare ha preso solo tantissimi pugni in faccia) mentre portavo il cane a fare i suoi bisogni”: Lo scrive, in una storia su Instagram, il ginnasta Nicola Bartolini, oro nel corpo libero ai Mondiali del 2021. Secoloditalia.it - Il campione di ginnastica Bartolini picchiato e rapinato sotto casa: Milano è una giungla (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)sempre più violenta e insicura: l’ultimo a farne le spese, ilmondiale diNicola. “è una città raccapricciante, sono stato aggredito alle 20mia (per sfortuna del povero e sfigato ‘ladro’ anziché portarmi via il cellulare ha preso solo tantissimi pugni in faccia) mentre portavo il cane a fare i suoi bisogni”: Lo scrive, in una storia su Instagram, il ginnasta Nicola, oro nel corpo libero ai Mondiali del 2021.

