I valori di Borsa italiana e spread oggi 9 ottobre 2024

9 ottobre 2024

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuova giornata di contrattazioni per i mercati europei. C’è attesa per l’apertura delle Borse dopo la giornata negativa vissuta ieri, martedì 8lotra Btp e Bund in avvio è in calo a 129 punti. Le quotazioni diin tempo reale 8.45 – Crolla la Cina per le incertezze dell’economia, sale Tokyo Borse di Asia e Pacifico con le Piazze cinesi che crollano. A pesare le incertezze legate all’economia, a dispetto delle rassicurazioni fornite dalle autorità di Pechino. Il timore è che l’ultima ondata di stimoli possa essere insufficiente per convincere gli investitori su una ripresa sostenibile. Shanghai cede così il 4,3%, Shenzhen il 5%. Tiene invece Hong Kong (+0,16%).