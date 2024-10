Unlimitednews.it - Gruppo Xera e Dataone danno vita al primo polo ICT abruzzese

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) –siglanoun’alleanza strategica per rafforzare la loro competitività nel mercato nazionale dell’IT.Le due aziende annunciano con soddisfazione la creazione di una sinergia societaria che unirà le competenze e le risorse di entrambe, con l’obiettivo strategico di offrire ai clienti soluzioni innovative, integrate e sempre più efficienti, rispondendo alle crescenti esigenze di digitalizzazione e sicurezza informatica.Nasce così ilICT in Abruzzo, con un team di oltre 60 risorse altamente specializzate negli ambiti di ITAD, Refurbishing, Cybersecurity, Consulenza normativa e Compliance, Iperconvergenza, Sistemi di Unifed Communication, Servizi a valore SOC e NOC. Alle offerte si aggiunge il servizio di Helpdesk unificato per una risposta immediata a tutte le esigenze del customer care.