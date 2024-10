Fondazione Vassallo: “Al via la V edizione del Concorso Nazionale “Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Presidente Dario Vassallo: “Un’iniziativa volta a sensibilizzare gli studenti sui temi della legalità e della tutela dell’ambiente, in ricordo di un Sindaco simbolo di coraggio e integrità” La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore in collaborazione con l’Associazione Battiti di pesca lancia la quinta edizione del Concorso Nazionale Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore rivolto agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie di tutta Italia. Le scuole interessate potranno iscriversi entro il 10 novembre 2024 e inviare i loro elaborati entro il 15 febbraio 2025. Puntomagazine.it - Fondazione Vassallo: “Al via la V edizione del Concorso Nazionale “Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore” Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Presidente Dario: “Un’iniziativa volta a sensibilizzare gli studenti sui temi della legalità e della tutela dell’ambiente, in ricordo di unsimbolo di coraggio e integrità” Lain collaborazione con l’Associazione Battiti di pesca lancia la quintadelrivolto agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie di tutta Italia. Le scuole interessate potranno iscriversi entro il 10 novembre 2024 e inviare i loro elaborati entro il 15 febbraio 2025.

