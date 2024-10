Esonero Juric, nuovo scossone sulla panchina della Roma: cosa succede (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Roma potrebbe di nuovo cambiare allenatore a breve: i risultati non stanno dando ragione a Ivan Juric, le critiche si sprecano L’Esonero di Daniele De Rossi non ha convinto la piazza giallorossa che ha accolto con una certa diffidenza il tecnico croato. Sono bastati una sconfitta e un pareggio per rimettere tutto in discussione. Piovono le critiche su Juric a Roma (SerieANews – ANSA)La sconfitta contro l’Elfsborg e il pareggio con il Monza non hanno di certo fatto bene alla panchina di Ivan Juric. La vittoria sofferta contro il Venezia all’Olimpico la scorsa settimana, aveva già acceso dei campanelli di allarme. Dopo la roboante vittoria per 3-0 sull’Udinese e l’ottimo primo tempo giocato con l’Athletic Bilbao, la Roma si è sciolta. Serieanews.com - Esonero Juric, nuovo scossone sulla panchina della Roma: cosa succede Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lapotrebbe dicambiare allenatore a breve: i risultati non stanno dando ragione a Ivan, le critiche si sprecano L’di Daniele De Rossi non ha convinto la piazza giallorossa che ha accolto con una certa diffidenza il tecnico croato. Sono bastati una sconfitta e un pareggio per rimettere tutto in discussione. Piovono le critiche su(SerieANews – ANSA)La sconfitta contro l’Elfsborg e il pareggio con il Monza non hanno di certo fatto bene alladi Ivan. La vittoria sofferta contro il Venezia all’Olimpico la scorsa settimana, aveva già acceso dei campanelli di allarme. Dopo la roboante vittoria per 3-0 sull’Udinese e l’ottimo primo tempo giocato con l’Athletic Bilbao, lasi è sciolta.

