Ilfattoquotidiano.it - Dacia Bigster debutta segmento dei Suv medi. Il prezzo? Meno di 25 mila euro – FOTO

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Game changer. È così che si definisce un nuovo prodotto che arriva e cambia le regole, come potrebbe fare la nuova, che entra neldei C-Suv a unche finora si sono potute permettere solo le cinesi o pseudo tali. Infatti, anche se il listino prezzi non è ancora stato ufficializzato (bisogna aspettare gennaio), lapartirà dadi 25.000, ovvero tra i 10.000 e i 15.000indeldi attacco delle altre generaliste. Viene da chiedersi come mai il brand roci abbia messo così tanto a gettarsi nella mischia dei Suv die dimensioni e le risposte sono sostanzialmente due: per non danneggiare il marchio principale del Gruppo, cioè Renault, e per attendere di avere un brand abbastanza credibile da essere in grado di giocarsela con alcuni mostri sacri in un’area del mercato dove i margini iniziano a diventare interessanti.