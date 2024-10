Come e quando lavare i jeans? Praticamente mai (ce lo dice il super esperto) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'ex CEO di Levi's, Charles «Chip» Bergh - insomma, uno che di denim ne sa - sconsiglia l'uso della lavatrice. Il metodo migliore è grattare via le macchie e - se sono troppo sporchi - farsi una doccia indossandoli Vanityfair.it - Come e quando lavare i jeans? Praticamente mai (ce lo dice il super esperto) Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'ex CEO di Levi's, Charles «Chip» Bergh - insomma, uno che di denim ne sa - sconsiglia l'uso della lavatrice. Il metodo migliore è grattare via le macchie e - se sono troppo sporchi - farsi una doccia indossandoli

