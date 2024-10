Catania, armato di coltelli minaccia vicini di casa e Carabinieri: arrestato 48enne (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’altra sera i Carabinieri di Catania sono riusciti a fermare e ad arrestare per “minaccia aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale” un 48enne di origini colombiane residente a Catania. In particolare, verso le 19:30, la gazzella ha ricevuto la richiesta di intervento per un uomo armato di coltello intento a minacciare i condomini di una palazzina nel centro storico. La pattuglia ha raggiunto in una manciata di muniti il luogo indicato, e lì ha effettivamente scorto un uomo, molto alto, che impugnava due grossi coltelli e che, alla vista dei militari, ha cominciato a urlare e minacciare di usarli contro di loro. A quel punto, l’equipaggio ha messo in sicurezza l’area, facendo evacuare gli abitanti dello stabile, e poi ha chiesto rinforzi. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’altra sera idisono riusciti a fermare e ad arrestare per “aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale” undi origini colombiane residente a. In particolare, verso le 19:30, la gazzella ha ricevuto la richiesta di intervento per un uomodi coltello intento are i condomini di una palazzina nel centro storico. La pattuglia ha raggiunto in una manciata di muniti il luogo indicato, e lì ha effettivamente scorto un uomo, molto alto, che impugnava due grossie che, alla vista dei militari, ha cominciato a urlare ere di usarli contro di loro. A quel punto, l’equipaggio ha messo in sicurezza l’area, facendo evacuare gli abitanti dello stabile, e poi ha chiesto rinforzi.

