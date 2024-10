Bergamonews.it - Casa in fiamme a Taleggio: un ferito, tre appartamenti inagibili

(Di mercoledì 9 ottobre 2024). Un incendio è divampato in un’abitazione della frazione Peghera, nel comune di, poco prima di mezzogiorno di mercoledì (9 ottobre). Lesarebbero scaturite in uno deglial primo piano, per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti. Sono state coinvolte anche le abitazioni sovrastanti e di conseguenza anche il tetto, fino a un totale di sei. Tre di questi non sono fruibili. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco della centrale di Bergamo, dei distaccamenti di Zogno e Dalmine, più i volontari di Treviglio e Gazzaniga. Sono in corso le operazioni di bonifica. Una persona sarebbe rimasta ustionata: è stata soccorsa e affidata alle cure mediche.