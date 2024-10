.com - Calcio / Prima Categoria 2024/2025, il racconto della 3^ giornata dei gironi B e C

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Osimo 2011 e Montemarciano balzano in testa al girone B, rinasce la Castelleonese con la tripletta di Paolini, la Castelfrettese passa a Staffolo con doppio Serrani. Nel girone C, ancora un pari per la Passatempese, Argignano beffato a 4 minuti dalla fine VALLESINA, 9 ottobre– Anche la terzadi girone B e C diè andata in archivio e non sono mancate le sorprese. Quella principale del girone B si chiama Osimo 2011: la neo-promossa, infatti, ha espugnato il “Montenovo” di Camerano rifilando uno 0-2 alla Real Cameranese. Ammettiamo che non bisognerebbe parlare di sorpresa, vista la qualitĂrosa di primissimo livello, ma parliamo pur sempre di una formazione che viene dalla Seconda. I “senzatesta” condividono la vetta con il Montemarciano, a cui è bastato un gol per battere il Borgo Minonna.