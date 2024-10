Bergamo, in un anno sfratti raddoppiati. Preoccupa la morosità (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ANALISI. Il sindacato Uil ha elaborato i dati del Ministero dell’Interno e che riguardano il 2023. Preoccupa lo sproporzionato aumento dei dati nella nostra provincia. Ecodibergamo.it - Bergamo, in un anno sfratti raddoppiati. Preoccupa la morosità Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ANALISI. Il sindacato Uil ha elaborato i dati del Ministero dell’Interno e che riguardano il 2023.lo sproporzionato aumento dei dati nella nostra provincia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amadeus - preoccupano gli ascolti di Chissà chi è. Ecco i dati della prima settimana - Pronti, via …. Analizziamo l'Auditel di queste prime 7 puntate dell'access prime time di Nove. Molto complicata. Sconfitto non solo da Affari Tuoi e da Striscia la Notizia, ma anche da Casa a Prima Vista su RealTime. Ma andiamo con ordine. Vero è che il fenomeno Fabio Fazio, riuscito a replicare perfettamente gli ascolti di Che Tempo che Fa dopo il trasloco da Rai3 a Nove, è l'eccezione che ... (Movieplayer.it)

Libano - i soldati italiani di Unifil restano. La preoccupazione per i militari schierati lungo la "Blue Line" - Via dal Libano. Cresce la preoccupazione a Palazzo Chigi per l?escalation militare tra Israele e il Paese dei cedri dopo l?uccisione del leader di Hebzollah Nasrallah. E si traduce in un... (Ilmessaggero.it)

“Infarti nei giovani in aumento”. L’allarme del cardiologo : “Dati preoccupanti” - Con una più profonda consapevolezza dei fattori di rischio che, almeno nelle intenzioni degli esperti, dovrebbero portare ad adottare stili di vita più sani. Di fronte ai dati, ci si interroga sulle cause – e anche sui sintomi – associati a quella che sta diventando una vera emergenza sanitaria. “È aumentata la presenza di diversi fattori di rischio che possono preludere all’infarto nelle persone ... (Thesocialpost.it)

Colosimo sui dossieraggi : “Per la sinistra l’Antimafia fa caccia ai fantasmi? No - abbiamo dati preoccupanti” - Lo dice al Corriere Chiara Colosimo, presidente dell’Antimafia che indaga sul dossieraggio di centinaia di politici (quasi tutti del centrodestra) e di personaggi pubblici e sui contatti tra il “collezionista” di dati, il finanziere Striano e alcuni giornalisti del Domani. Solo alla fine dell’indagine però avremo contezza di quelli reali. (Secoloditalia.it)

Fuga all’estero : i giovani continuano a lasciare l’Italia - i dati preoccupano - L’emigrazione dei giovani italiani rappresenta una sfida cruciale per le politiche future dell’Italia; affrontarla richiederà strategie mirate per creare opportunità concrete sul territorio nazionale che possano convincere i giovani a investire nel proprio futuro senza dover guardare necessariamente oltre confine. (Notizie.com)