Autunno, tempo di castagne, ma attenzione a quelle matte

Autunno fa sicuramente rima con castagne, ma non tutte sono uguali: in questo periodo dell'anno infatti è molto facile trovare per terra lungo i viali e i parchi di paesi e città castagne più grosse e lucide del normale; queste castagne, in realtà, sono i semi degli ippocastani e non sono

