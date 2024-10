Lanazione.it - Attenzione al traffico in centro e in via Romana nei prossimi giorni

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 – Chiude al transito e alla sosta in orario 8,30 – 19,30 il tratto di viale Mecenate che va dall’intersezione con viale Duccio di Buoninsegna a quella con via XXV Aprile: giovedì 10 ottobre in direzione del, giovedì 10 e venerdì 11 in direzione uscita dalla città. In queste due giornateanche al senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso diintenso dall’ingresso del parcheggio multi-piano all’incrocio con via degli Accolti. L’uscita dei veicoli da via Caduti sul Lavoro sarà sempre garantita e regolata da movieri. Sempre in via XXV Aprile fino a domenica 24 novembre, 24 ore su 24, è previsto il divieto di sosta con rimozione nell’area di parcheggio pubblico a cui si accede dai civici 42 e 44 e delimitata da apposita segnaletica.