Alfred e Anna sarebbero tornati insieme dopo Temptation Island (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il percorso di Anna Acciardi e Alfred Ekhator a Temptation Island non è iniziato nel migliore dei modi, lei infatti durante la clip di presentazione ha ammesso di aver scoperto sul cellulare del fidanzato delle chat in cui lui organizzava serate con altre ragazze. Durante la permanenza a Is Morus Relais il ragazzone si è lasciato andare con una corteggiatrice, Sofia, arrivando anche a baciarla e a dire di non provare più il sentimento di prima per la sua fidanzata. Alfred e Anna sarebbero tornati insieme. Al falò di confronto Ekhator ha ammesso alla compagna di non amarla più: "Sì è vero, non ti amo più. Da quanto tempo? Da molto. Sono andato avanti perché ho un grande senso di gratitudine e ti voglio tanto bene. Poi sono grato alla tua famiglia, ai tuoi genitori e li adoro. A casa vostra sto bene e non è facile prendere atto di certe cose.

