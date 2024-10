Iltempo.it - "Vi lamentate? Ma andate a...": Cruciani clamoroso, così travolge i pro Pal

(Di martedì 8 ottobre 2024) I pro Palestina, sabato scorso, hanno messo a ferro e fuoco Roma, nonostante la questura avesse vietato lo svolgimento della manifestazione. La guerriglia anti-Israele è stata piena dimostrazione del serpeggiante odio antisemita. Bombe carta, bottiglie di vetro, petardi e segnali stradali sono stati lanciati dai black bloc verso alcune camionette delle forze dell'ordine e parte degli agenti in assetto antisommossa che presidiavano via Ostiense. Giuseppe, nel corso dell'ultima puntata de La Zanzara, ha affrontato l'argomento e non si è trattenuto. "Fatemi capire", ha detto per iniziare, "un gruppo di teppisti incappucciati, perché di questo si tratta di teppisti incappucciati, pezzi di me**a che attaccano le forze dell'ordine, danno l'assalto alla polizia come se fosse normale". In altri Paesi, quanto accaduto, non sarebbe successo.