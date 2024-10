Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 8/10/24 (Di martedì 8 ottobre 2024) Uomini e Donne è un programma meravigliosamente surreale perché oggi commentiamo la puntata con l’immagine di un bacio umido tra Gemma Galgani e Valerio, e presumibilmente domani avremo SPOILER ALERT SPOILER ALERT SPOILER ALERT l’immagine di apertura con Gemma che punta un tacco 12 in faccia a Valerio intimandogli di starle lontano! Che poi già tutta la saga di Valerio era stata ridicola, tra la ritrosia iniziale ai contatti fisici che si è magicamente trasformata in voglia di slinguazzare ogni millimetro dell’epidermide gemmica, quando il cavaliere ha sentito odore di botola, ma oggi abbiamo proprio raggiunto il livello massimo, il livello del #noncelomeritavamo. Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 8/10/24 Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di martedì 8 ottobre 2024)è un programma meravigliosamente surreale perché oggi commentiamo lacon l’immagine di un bacio umido tra Gemma Galgani e Valerio, e presumibilmente domani avremo SPOILER ALERT SPOILER ALERT SPOILER ALERT l’immagine di apertura con Gemma che punta un tacco 12 in faccia a Valerio intimandogli di starle lontano! Che poi già tutta la saga di Valerio era stata ridicola, tra la ritrosia iniziale ai contatti fisici che si è magicamente trasformata in voglia di slinguazzare ogni millimetro dell’epidermide gemmica, quando il cavaliere ha sentito odore di botola, ma oggi abbiamo proprio raggiunto il livello massimo, il livello del #noncelomeritavamo.

