Un giorno di straordinaria guerra ibrida

(Di martedì 8 ottobre 2024) Se i mass-media vengono generalmente indicati come quarto potere, quello che si è verificato sin dall’inizio del conflitto in Ucraina e che ieri ha vissuto una delle sue giornate più impegnative può sicuramente essere definito un quarto fronte di. Non più soltanto – come abbiamo avuto modo di dire più volte – lavia terra, via mare, via cielo, ma anche quella che si sviluppa nel cyberspazio. Il conflitto russo-ucraino iniziato nel febbraio del 2022 è stato il primo a essere massivamente interessato da attacchi hacker o da manipolazioni mass-mediatiche che hanno generato confusione non soltanto internamente ai due Paesi coinvolti, ma che hanno destato preoccupazioni (nonché problemi concreti) anche nei Paesi che – più o meno coinvolti – osservavano il conflitto.