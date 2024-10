Un corteo per dire "no" alla violenza sulle donne e di genere (Di martedì 8 ottobre 2024) LATIANO - Sabato 12 ottobre Latiano ospiterà un corteo per dire "no" alla violenza sulle donne e di genere. L'inizio è previsto alle ore 17 presso il liceo delle scienze umane. La manifestazione è promossa dalla “Rete permanente contro la violenza di genere”, costituitasi a Latiano su Brindisireport.it - Un corteo per dire "no" alla violenza sulle donne e di genere Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) LATIANO - Sabato 12 ottobre Latiano ospiterà unper"no"e di. L'inizio è previsto alle ore 17 presso il liceo delle scienze umane. La manifestazione è promossa d“Rete permanente contro ladi”, costituitasi a Latiano su

