The Witcher: Liam Hemsworth è lo strigo nelle nuove foto dal set (Di martedì 8 ottobre 2024) Sebbene il teaser trailer di The Witcher 4, rilasciato da Netflix a Maggio, ci abbia fatto dare un primo sguardo al Geralt di Rivia interpretato da Liam Hemsworth, che si aggira nel buio della palude col suo cavallo, le nuove foto arrivate dal set ci danno la possibilità di una visione più dettagliata del suo look alla luce del giorno. La foto ritrae Hemsworth accanto a Laurence Fishburne, che avrà il ruolo di Regis, mentre Meng'er Zhang sarà Milva, Eamon Farren vestirà i panni di Cahir e Danny Woodburn interpreterà Zoltan Chivay. Liam Hemsworth debutterà nella quarta stagione nel ruolo del protagonista Gerald, andando a sostituire Henry Cavill, interprete originale, che ha rinunciato al suo ruolo nel 2022. Filming is almost over, and locals in North Wales have captured behind-the-scenes photos of The Witcher season 4.https://t.co/wp8kWCRfuC pic.twitter.

