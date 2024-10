Spinacorona | grande successo per le passeggiate musicali napoletane

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)con 5000 presenze per l’ottava edizione del festival ‘’, un format unico e originale ideato e diretto dal maestro Michele Campanella. Si sono esibiti oltre settanta artisti di fama internazionale, tra i quali i maestri della prestigiosa Orchestra della Toscana, che ha aperto nella Basilica di Maria Santissima del Carmine Maggiore insieme a Campanella il ciclo di 19 appuntamenti. Si è trattata di una autentica maratona che in meno di cento ore ha dato la possibilità a cittadini e turisti di vivere laMusica nelle più suggestive Chiese e in luoghi della cultura del centro storico di Napoli.