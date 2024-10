Serie C/girone C ancora una sconfitta (0-4) casalinga del Crotone contro l’Avellino (Di martedì 8 ottobre 2024) Prima vittoria esterna dell’Avellino. Terza sconfitta casalinga (quinta stagionale) del Crotone. Crotone 0 Avellino 4 Marcatori: 50° p.t. e 5° s.t. Sounas, 60° Patierno, 90° Russo. Crotone (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale (Armini), Giron (Groppelli), Gallo, Schiro’, Silva (Akpo Akpra),Tumminello (Rojas), Vitale (Stronati), Gomez. All. Long Avellino (4-3-2-1): Iannarilli, Cionek, Rigione, Enrici, Frascatori (Liotti), De Cristofaro, Palmiero, Sounas, D’Ausilio (Tribuzzi), Gori (Russo), Patierno (Vano). All. Biancolino Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta Ass. Francesco Romano di Isernia, Michele Colavito di Bari Quarto giudice: Enrico Gigliotti di Cosenza Angoli: 6 a 5 per gli ospiti Recupero: 5 e 4 minuti Recupero: Spettatori: 4.083 incasso euro 16. Laprimapagina.it - Serie C/girone C ancora una sconfitta (0-4) casalinga del Crotone contro l’Avellino Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Prima vittoria esterna del. Terza(quinta stagionale) del0 Avellino 4 Marcatori: 50° p.t. e 5° s.t. Sounas, 60° Patierno, 90° Russo.(4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale (Armini), Giron (Groppelli), Gallo, Schiro’, Silva (Akpo Akpra),Tumminello (Rojas), Vitale (Stronati), Gomez. All. Long Avellino (4-3-2-1): Iannarilli, Cionek, Rigione, Enrici, Frascatori (Liotti), De Cristofaro, Palmiero, Sounas, D’Ausilio (Tribuzzi), Gori (Russo), Patierno (Vano). All. Biancolino Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta Ass. Francesco Romano di Isernia, Michele Colavito di Bari Quarto giudice: Enrico Gigliotti di Cosenza Angoli: 6 a 5 per gli ospiti Recupero: 5 e 4 minuti Recupero: Spettatori: 4.083 incasso euro 16.

