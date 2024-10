Sanremo 2025, Alessandro Cattelan sarà nella città dei fiori: annuncio ufficiale, cosa farà al Festival (Di martedì 8 ottobre 2024) Sanremo 2025, Alessandro Cattelan parteciperà alla kermesse canora: il suo nome era stato fatto in passato, ora è ufficiale. Anche se si diverte con gli Street Clerks a incidere qualche hit che prende le mosse dalla trap, tipo “Broccoletti” e altri successi da EPCC, Cattelan non canterà a Sanremo 2025. Il conduttore, però, sarà nella città dei fiori. È arrivata l’ufficialità direttamente da Carlo Conti che si è inventato – in qualità di Direttore Artistico della kermesse canora – un talent di alcune settimane per decidere chi saranno le nuove proposte che popoleranno Sanremo Giovani. Alessandro Cattelan, debutto a Sanremo (Foto ANSA) – Cityrumors.itAlla conduzione del Contest ci sarà proprio Alessandro Cattelan. Qualcuno lo avrebbe voluto direttamente come co-conduttore al fianco di Conti, ma tempo al tempo. Cityrumors.it - Sanremo 2025, Alessandro Cattelan sarà nella città dei fiori: annuncio ufficiale, cosa farà al Festival Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di martedì 8 ottobre 2024)parteciperà alla kermesse canora: il suo nome era stato fatto in passato, ora è. Anche se si diverte con gli Street Clerks a incidere qualche hit che prende le mosse dalla trap, tipo “Broccoletti” e altri successi da EPCC,non canterà a. Il conduttore, però,dei. È arrivata l’ufficialità direttamente da Carlo Conti che si è inventato – in qualità di Direttore Artistico della kermesse canora – un talent di alcune settimane per decidere chi saranno le nuove proposte che popolerannoGiovani., debutto a(Foto ANSA) – Cityrumors.itAlla conduzione del Contest ciproprio. Qualcuno lo avrebbe voluto direttamente come co-conduttore al fianco di Conti, ma tempo al tempo.

