Re Carlo arriva l’ultimatum per suo fratello Andrea il Sovrano dice basta | Mai visto così

Non solo tra Wiliam e Harry, nella Royal Family altri due fratelli sono sul filo del rasoio: si tratta di Re Carlo III e suo fratello Andrea. Quest'ultimo, figlio preferito della defunta Elisabetta II, è stato allontanato dagli eventi pubblici della Corona, dopo essere stato travolto dal caso Epstein. Re Carlo avrebbe dato l'ultimatum al Principe Andrea, suo fratello. Il Principe Andrea avrebbe mandato su tutte le furie Carlo e adesso sarebbe sul punto di darli l'ultimatum. Non è un momento molto felice per il duca di York: prima gli scandali e adesso anche i problemi finanziari lo hanno messo a dura prova. Da tempo si parla infatti del suo imminente sfratto dalla Royal Lodge, un'imponente dimora situata nel Windsor Great Park nella regione del Berkshire, in Inghilterra, molto vicino in linea d'aria al Castello di Windsor.

