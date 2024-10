Ilrestodelcarlino.it - Polizia sotto organico in città: "A fatica una volante per turno"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) "I poliziotti sono allo stremo e la sicurezza rischia il collasso". E’ la denuncia del sindacato italiano unitario lavoratori(Siulp) che ritiene che gli organici debbano essere rinforzati al più presto. "Al commissariato di Cesena ci sono 81 dipendenti – spiega Roberto Galeotti, segretario del Siulp – e ne servirebbero come minimo 100 per riuscire ad offrire una sicurezza a 360 gradi. In Italia ci sono province con meno abitanti di Cesena e con organici più numerosi. Si fapoi a fare più di unaperperché tra le ferie e le assenze legittime il personale risulta carente". Gli uffici del commissariato si occupano non solo di sicurezza, ma anche del rilascio passaporti, permessi di soggiorno e porti d’armi. "L’unica nota positiva – segnala Galeotti – è che tra un anno dovrebbe essere pronto il nuovo commissariato che stanno costruendo a fianco del Caps.